с чего всё началось

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг". Запуск провели в 19:30 мск в Калифорнии.

Шоу-бизнес Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Политика Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.

Политика Евросоюз продлил санкции против России США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Политика Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.

Общество День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Происшествия Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Общество В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

Здоровье Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.