Армия и оружие
РИА НовостиВ США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг". Запуск провели в 19:30 мск в Калифорнии.
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с чего всё началось
Первое испытание американской баллистической ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.Известиявчера в 20:14
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Глава Пентагона Марк Эспер назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты
Эхо Москвывчера в 21:10
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Общество
Свердловский губернатор сделал 31 декабря выходным
Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря.
Кино
В Уфе состоится показ фильма «Собаки не носят штанов»
«Собаки не носят штанов» снят финном по имени Юкка-Пекка Валькеапяя: его премьера состоялась в Каннах на Двухнедельнике режиссеров.
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Происшествия
На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей
Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян
Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета
Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Общество
Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Фигурное катание
Фигуристка Степанова рассказала об отношениях с партнером Букиным
Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о том, какие отношения связывают ее с партнерам в танцах на льду Иваном Букиным.
Футбол
Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне
Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Армия и оружие
Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР
Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла после продолжительной болезни.
Общество
В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Здоровье
Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес
По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Футбол
Стали известны составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч ЛЕ
Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар».
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Шоу-бизнес