Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг". Запуск провели в 19:30 мск в Калифорнии.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
Первое испытание американской баллистической ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter
.
Известиявчера в 20:14

Подробнее о событии

В МИД Китая прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

РИА Новости03:02

Испытанная США ракета разработана менее чем за 9 месяцев – глава Пентагона

REGNUM00:55

Глава Пентагона Марк Эспер назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты

Эхо Москвывчера в 21:10

В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету

RT на русскомвчера в 19:32

Глава Пентагона подтвердил успешное испытание баллистической ракеты

Росбалтвчера в 19:47

Глава Пентагона заявил, что испытанную США ракету разработали менее чем за девять месяцев

ТАССвчера в 20:10

«Пентагон пообещал - Пентагон сделал»: Американцы испытали ракету, ранее запрещённую ДРСМД

Царьградвчера в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

Свердловский губернатор сделал 31 декабря выходным

Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря.
REGNUM 02:27
Кино

В Уфе состоится показ фильма «Собаки не носят штанов»

«Собаки не носят штанов» снят финном по имени Юкка-Пекка Валькеапяя: его премьера состоялась в Каннах на Двухнедельнике режиссеров.
Собака.ru 10 декабря в 07:56
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ вчера в 06:00
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Происшествия

На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
REGNUM вчера в 22:28
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
Хоккей

Панарин признан первой звездой четверга в регулярном чемпионате НХЛ

РИА Новости 03:00
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Политика

Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян

Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
РИА Новости 02:53
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Происшествия

Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
ТАСС вчера в 10:50
Общество

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Известия 02:26
Фигурное катание

Фигуристка Степанова рассказала об отношениях с партнером Букиным

Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о том, какие отношения связывают ее с партнерам в танцах на льду Иваном Букиным.
Нева Спорт вчера в 09:29
Футбол

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне

Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Vprognoze.ru 01:37
Армия и оружие

Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла после продолжительной болезни.
News.ru 02:50
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Здоровье

Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес

По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
МордовМедиа вчера в 07:16
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Discover24 01:30
Футбол

Стали известны составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч ЛЕ

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар».
Матч ТВ вчера в 11:56
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своих запоях

Bimru.ru 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное