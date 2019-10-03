Российская делегация не сможет поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США, так как ее члены не получили американских виз. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию мероприятия вела страница МИД в Facebook.

США снова не выдали визы российским дипломатам

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