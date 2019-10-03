Политика

РБКРБКСША снова отказались выдать визы российским дипломатам

Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, трансляция которого размещена на странице ведомства в Facebook.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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