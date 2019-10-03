Политика
РБКСША снова отказались выдать визы российским дипломатам
Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, трансляция которого размещена на странице ведомства в Facebook.
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Единоборства
Украинский футболист пожаловался на боль после гей-парада в Киеве
Украинский футболист Александр Нойок раскритиковал ЛГБТ-парад, который прошел в Киеве.
ФАН 09:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Экономика
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.
RT на русском 09:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Технологии
Почти миллион андроид-смартфонов россиян оказались заражены банковским вирусом
Разработчик антивирусного ПО компания Avast сообщила, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом, заражение проходило с 2016 года.
Взгляд.ру 09:06
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации.
Московский Комсомолец 06:49
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
В Кабардино-Балкарии избран новый глава республики. Им стал Казбек Коков, до этого исполнявший обязанности руководителя республики.
REGNUM 06:34
Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Политика
МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами».
РБК 09:27
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 02:25
Транспорт
В Ленобласти за три года построят 21 газовую заправку
В Ленинградской области в ближайшие три года будет построена 21 заправочная станция для транспорта, использующего в качестве топлива природный газ.
REGNUM 09:28
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь 01 октября в 14:12