Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. США снова отказали российским дипломатам в визах.

США снова отказали российским дипломатам в визах

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