Политика

ФАНФАНСША снова отказали российским дипломатам в визах

Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. США снова отказали российским дипломатам в визах.
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Что произошло за день: четверг, 3 октября

Интерфакс13:31

Российские дипломаты не попали на «Диалог Форт-Росс» из-за проблем с визами США

Коммерсантъ12:01

МИД: поездка дипломатов РФ на форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась из-за невыдачи виз США

ТАСС09:41

США снова не дали российским дипломатам визы

Национальная служба новостей11:41

США опять обидели российских дипломатов

URA.Ru11:01

Пушков возмутился новым отказом США в визах российским дипломатам

РИА Новости12:55

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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