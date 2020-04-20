Армия и оружие
REGNUMСША снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
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с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 «небезопасно» перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным море, сообщил шестой флот ВМС США в Twitter.Коммерсантъвчера в 22:48
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ВМС США снова заявили, что российский Су-35 пролетел мимо их самолета «слишком близко»
Комсомольская правдавчера в 22:45
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:07, Ашберн
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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
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РИА Новости вчера в 08:00
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Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
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Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
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РИА Новости вчера в 22:07
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В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
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РИА Новости вчера в 21:09
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В Башкирии за год подскочили цены на бензин
Выяснилось, что литр АИ-92 подскочил в цене на 2,2%. Средняя цена достигла 42,31 рубля.
UfacityNews.ru вчера в 21:42
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Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Вести.Ru вчера в 15:55
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет
Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
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Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
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В Уфе пройдет распродажа арестованных автомобилей
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Общество
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С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
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Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
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Армия и оружие
В США назвали способный «пересечь весь мир» истребитель
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