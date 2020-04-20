Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета

Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
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с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 «небезопасно» перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным море, сообщил шестой флот ВМС США в Twitter
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США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35

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Религия

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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

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Общество

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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

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Политика

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Общество

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Авто

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Происшествия

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Экономика

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Армия и оружие

В США назвали способный «пересечь весь мир» истребитель

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