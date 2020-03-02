Политика
СаминвесторСША сняли санкции с двух российских компаний
2 марта 2020 года Министерство финансов США сообщило, что исключило из санкционного списка по КНДР две российские компании - АО «Независимая нефтегазовая компания» и АО «ННК- Приморнефтепродукт».
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Политика
Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов
Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов.
Общество
Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Музыка
На «Евровидение» от России поедет группа Little Big
Политика
В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»
Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
Происшествия
Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на критику Родниной и пожалела ее
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Происшествия
Экс-главному следователю Москвы грозит новое дело за взятку $2 млн
Максим Григорьев / ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, в отношении бывшего руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова в ближайшее время будет возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
Общество
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Хоккей
Овечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Футбол
В РФС прокомментировали возможную отмену матчей из-за коронавируса
В воскресенье вице-президент Любительской футбольной лиги Артём Смирнов рассказал РИА Новости, что матч в Москве был перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов Android в течение года
Позже стало ясно, что уязвимость, получившая название MediaTek-su или CVE-2020-0069, также присутствовала на многих других смартфонах и планшетах, оснащённых процессорами MediaTek.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв в истории Вселенной
Выброс энергии, произошедший в результате взрыва, в 5 раз превышает предыдущий рекорд.
Здоровье
На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус
Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Политика
Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Иран обратился к России с просьбой предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране.