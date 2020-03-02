2 марта 2020 года Министерство финансов США сообщило, что исключило из санкционного списка по КНДР две российские компании - АО «Независимая нефтегазовая компания» и АО «ННК- Приморнефтепродукт».

США сняли санкции с двух российских компаний

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