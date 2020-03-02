Политика

СаминвесторСаминвесторСША сняли санкции с двух российских компаний

2 марта 2020 года Министерство финансов США сообщило, что исключило из санкционного списка по КНДР две российские компании - АО «Независимая нефтегазовая компания» и АО «ННК- Приморнефтепродукт».
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США исключили из санкционного списка Bitcoin-адреса российских компаний

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РИА Новостивчера в 11:20
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов.
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Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
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Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
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Биатлонистка Зайцева в суде заявила, что никогда не принимала допинг

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В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»

Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru 02:54
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на критику Родниной и пожалела ее

Ruposters.ru 03:05
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Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

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Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Происшествия

Экс-главному следователю Москвы грозит новое дело за взятку $2 млн

Максим Григорьев / ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, в отношении бывшего руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова в ближайшее время будет возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
РЕН ТВ 05:02
Общество

Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
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Хоккей

Овечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ

Моя Москва.онлайн вчера в 07:03
Армия и оружие

Шойгу: В российской армии служат более 41 тыс. женщин

Росбалт 04:24
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ вчера в 06:14
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Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Газета.Ru вчера в 23:17
Футбол

В РФС прокомментировали возможную отмену матчей из-за коронавируса

В воскресенье вице-президент Любительской футбольной лиги Артём Смирнов рассказал РИА Новости, что матч в Москве был перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков.
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Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
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Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
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Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов Android в течение года

Позже стало ясно, что уязвимость, получившая название MediaTek-su или CVE-2020-0069, также присутствовала на многих других смартфонах и планшетах, оснащённых процессорами MediaTek.
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Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
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Зафиксирован самый мощный взрыв в истории Вселенной

Выброс энергии, произошедший в результате взрыва, в 5 раз превышает предыдущий рекорд.
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На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус

Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
REGNUM 05:24
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
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Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Иран обратился к России с просьбой предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране.
РБК 05:07
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