с чего всё началось

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".

США сняли санкции с двух российских компаний

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Происшествия На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.

Происшествия Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.

Шоу-бизнес Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь 32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.

Экономика Российская сахарная индустрия переживает кризис Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.

Общество Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19 Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Кино Стали известны номинанты на кинопремию «Ника» Пять работ претендуют на российскую кинопремию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»: «Айка» Сергея Дворцевого, «Грех» Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова, сообщают организаторы.

Экономика Азиатские индексы сформировали коррекционный отскок В понедельник, 2 марта, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам сессии на фоне ожиданий того, что скоординированные действия мировых центральных банков помогут снизить негативный эффект от распространения коронавируса.

Армия и оружие Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.