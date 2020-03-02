Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Здоровье
Кудрин предложил Минздраву перепроверить данные по обеспеченности больниц водой
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что Минздраву нужно дополнительно изучить приведенные СП данные об обеспеченности водой медицинских учреждений.
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Политика
В Словакии на парламентских выборах победила оппозиция
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Экономика
Российская сахарная индустрия переживает кризис
Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Кино
Стали известны номинанты на кинопремию «Ника»
Пять работ претендуют на российскую кинопремию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»: «Айка» Сергея Дворцевого, «Грех» Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова, сообщают организаторы.
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары по позициям России в Сирии
Эрдоган отметил, что у Турции «нет проблем» с Ираном и Россией в САР.
Экономика
Азиатские индексы сформировали коррекционный отскок
В понедельник, 2 марта, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам сессии на фоне ожиданий того, что скоординированные действия мировых центральных банков помогут снизить негативный эффект от распространения коронавируса.
Армия и оружие
Экстренное заявление Армии ДНР в связи с ударом ВСУ по оккупированной территории
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР в связи с наращиваем интенсивности обстрелов со стороны украинских оккупантов.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Политика
Ветераны войны в Приднестровье вышли на митинг в центре Кишинева
Митинг у здания правительства Молдавии устроили ветераны конфликта в Приднестровье (с молдавской стороны) 2 марта в годовщину начала войны, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Футбол
Три игрока «Спартака» попали в сборную 20-го тура РПЛ
Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную двадцатого тура по версии InStat. Вратарь: Максименко («Спартак»).