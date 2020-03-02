Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Футбол
«Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл все финалы
Накануне манчестерцы взяли Кубок английской лиги, победив в финальном поединке «Астон Виллу» со счетом 2:1. Это уже третий финал турнира, где побеждает команда Гвардиолы.
Гаджеты
Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone
Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Кино
Организаторы назвали номинантов на кинопремию «Ника»
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Авто
Renault представил концепт-трансформер Morphoz
Французский бренд Renault представил свой новый концептуальный кроссовер Morphoz.
Происшествия
Uber конкретно пострадал в аварии в Южно-Сахалинске
В районе "Столицы" в столице области сегодня вечером неудачно встретились два авто.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Энергетика
Цена на нефть выросла более чем на 3 %
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Футбол
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Портсмут»
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу, в 1/8 финала на выезде обыграв "Портсмут".
Здоровье
У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса
Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
Экономика
Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд
Ранее считалось, что первый ощутимый эффект от реформы — порядка 9 млрд рублей — может быть достигнут в 2020 году, когда число выходящих на отдых снизится примерно на полмиллиона человек.
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Наука
Культурную эволюцию связали с «социальными сетями»
Европейские антропологи опубликовали в журнале Science Advances статью о первобытных «социальных сетях», которые способствовали культурному и технологическому развитию человечества в последние 300 тыс. лет.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Хоккей
Овечкин стал 36-м в истории НХЛ по набранным очкам
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест зрителям после победы
Боец РФ смешанного стиля Магомед Анкалаев на первой минуте поединка нокаутировал молдавского бойца Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169.