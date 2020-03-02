Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русскомвчера в 12:10

США сократили санкционные списки, исключив компании из России

РЕН ТВвчера в 18:18

США отменили санкции в отношении двух российских компаний

Газета.Ruвчера в 13:30

США исключили из санкционного списка Bitcoin-адреса российских компаний

РБК02:10

США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ruвчера в 11:59

США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАССвчера в 11:37

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новостивчера в 11:20
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Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

RT на русском вчера в 08:43
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
Политика

В Астрахани нашли замену дважды уволившемуся мэру

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля.
REGNUM 03:33
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Коммерсантъ 04:50
Общество

Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
РИА Новости 04:36
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Культура

Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли

61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Mockva.ru 01 марта в 21:57
Биатлон

Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Телеканал 360° вчера в 16:42
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Коммерсантъ 02:29
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
Интерфакс 02:54
Футбол

Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Российская газета вчера в 23:27
Политика

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
РБК вчера в 22:02
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Происшествия

Строителю Приморского океанариума дали 12 лет колонии за растрату

По версии следствия, Поплавский и еще один фигурант дела, экс-гендиректор компании НПО «Мостовик» Олег Шишов, растратили при строительстве океанариума более 1,1 миллиарда рублей, а также получили еще 145 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за приемку работ.
Компания 04:56
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Политика

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:08
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Здоровье

Гостиницы и рестораны Приморья обязали запастись медицинскими масками

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предписало владельцам гостиниц, кафе, ресторанов запастись медицинскими масками.
News.ru 03:55
Политика

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Политика

Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

RT на русском 01 марта в 12:53
Футбол

Дель Пьеро назвал трёх лучших футболистов из России

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал трёх лучших, на его взгляд, футболистов из России.
Чемпионат 03:53
Культура

Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем

Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
НТВ 01 марта в 07:47
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз на Берлинском фестивале

Дилетант 01 марта в 04:01
Экономика

Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
REGNUM 00:18
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:00
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