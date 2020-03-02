Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Политика
В Астрахани нашли замену дважды уволившемуся мэру
Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Общество
Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли
61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Происшествия
Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
Футбол
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Происшествия
Строителю Приморского океанариума дали 12 лет колонии за растрату
По версии следствия, Поплавский и еще один фигурант дела, экс-гендиректор компании НПО «Мостовик» Олег Шишов, растратили при строительстве океанариума более 1,1 миллиарда рублей, а также получили еще 145 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за приемку работ.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Здоровье
Гостиницы и рестораны Приморья обязали запастись медицинскими масками
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предписало владельцам гостиниц, кафе, ресторанов запастись медицинскими масками.
Политика
Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Политика
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Футбол
Дель Пьеро назвал трёх лучших футболистов из России
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал трёх лучших, на его взгляд, футболистов из России.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз на Берлинском фестивале
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Политика
Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию
В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.