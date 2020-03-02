Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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США сократили санкционные списки, исключив компании из России

РЕН ТВ18:18

США отменили санкции в отношении двух российских компаний

Газета.Ru13:30

США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАСС11:37

США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русском12:10

США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ru11:59

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

РБК12:30

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новости11:20
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Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Газета.Ru 11:18
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Культура

Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского

Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
РИА Новости 28 февраля в 20:07
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Культура

Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем

Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
НТВ вчера в 07:47
Культура

Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли

61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Mockva.ru вчера в 21:57
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Футбол

«Манчестер Сити» готов заплатить 2 миллиона евро за 16-летнего защитника дортмундской «Боруссии»

«Манчестер Сити» следит за выступлениями центрального защитника дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинза, сообщает Bild.
Sport24.ru 14:30
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Политика

Жэньминь жибао (Китай): действительно ли США готовы к борьбе с новым коронавирусом? (Жэньминь жибао)

Отвечая на вопросы республиканца Джона Кеннеди (John Kennedy) о ситуации с распространением нового типа коронавируса, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф (Chad Wolf) продемонстрировал свою неосведомленность происходящим.
ИноСМИ 12:15
Общество

Сотрудник РФС рассказал о госпитализации из-за коронавируса

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выступил с обращение после появление информации о том, что у него диагностирован коронавирус.
Газета.Ru 12:10
Энергетика

В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года

Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:24
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Союзное Вече 04:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может отправиться на лечение в Италию

Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
Bimru.ru вчера в 03:57
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Кино

Мировую премьеру фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде призвали отложить из-за коронавируса

В Америке прозвучали призывы отложить дату выхода 25-го фильма бондианы "Не время умирать" (No Time to Die) из-за эпидемии коронавируса.
Страницы Воронежской культуры 12:42
Космос

В РАН тоже выступили против «спутников Маска»

Российская академия наук (РАН) готовит жалобу в ООН на спутниковый проект Илона Маска. Астрономы выступают категорически против Starlink.
TelecomDaily вчера в 17:59
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Армия и оружие

Белоруссия испытала ракету для ЗРК «Бук» собственного производства

Военные испытали тяговые характеристики ракеты, захват ракетой цели и работоспособность системы самоуничтожения.
Военное дело вчера в 05:40
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Экономика

Названы главные владельцы золота России

В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.
Lenta.ru 12:47
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Наука

Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению

ToDay News Ufa 06:19
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Футбол

Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Metaratings 16:49
Хоккей

Николай Заварухин: «Очень мощная атака у „Автомобилиста“, но ребята здорово сыграли в обороне»

Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.
Sports.ru 12:19
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
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