Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

США исключили две российские компании из санкционных списков по КНДР

Коммерсантъ12:57

США отменили санкции в отношении двух российских компаний

Газета.Ru13:30

США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русском12:10

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

РБК12:30

США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ru11:59

США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАСС11:37

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новости11:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Футбол

Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.
Вести.Ru 16:30
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM 29 февраля в 15:34
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Шоу-бизнес

Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Телепрограмма 09:12
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Общество

Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
Взгляд.ру 09:40
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Футбол

«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Портсмут" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии уступил "Арсеналу" — 0:2. Отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.
Спорт-Экспресс 16:43
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Кино

Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»

Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb вчера в 12:42
Общество

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщает газета «Известия».
РБК вчера в 13:23
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Газета.Ru 28 февраля в 12:02
Гаджеты

Apple согласилась выплатить $500 млн за замедление работы старых iPhone

Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 13:14
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 23-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
РБК вчера в 22:09
Происшествия

СК возбудил дело в отношении украинских полицейских

Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
РБК 04:24
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Live24 09:46
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Культура

Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

Культуромания 00:24
Политика

Кадыров оценил поправки Путина к Конституции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки к Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.
News.ru 13:01
Технологии

В Японии создали игровую зону с кроватью для геймеров

Японская компания Bauhutte, которая специализируется на производстве мебели для игр, разработала специальную игровую зону для геймеров, сообщает Kotaku.
Sport24.ru 11:32
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа

Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
RuNews24.ru 08:38
Космос

В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может стать частично многоразовым.
Аргументы и Факты 03:05
Политика

В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
РИА Новости 06:42
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Игры

Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life

Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life.
REGNUM 16:24
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Общество

Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров отметил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на коронавирус.
Чемпионат 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное