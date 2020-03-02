Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Общество
Еще трое человек скончались от коронавируса в штате Вашингтон
В американском штате Вашингтон в понедельник зафиксированы еще три случая летального исхода от коронавируса, сообщило в понедельник Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Футбол
«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Энергетика
Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Армия и оружие
В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Авто
Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA
Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Здоровье
Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса
Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Гаджеты
Февральское обновление Windows 10 снижает скорость работы устройства
Последнее обновление Windows 10, судя по многочисленным жалобам пользователей, провоцирует появление проблем в работе операционной системы.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом
До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".
Футбол
Роналду обиделся на свою трансферную стоимость и заблокировал Transfermarkt
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заблокировал в Instagram ресурс Transfermarkt, обидевшись на свою стоимость на сайте.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Происшествия
Массовое отравление произошло на праздновании Масленицы в Краснодаре
21 ребенок и один взрослый попали в больницы с "острой кишечной инфекцией" после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне.