Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось
Минфин США исключил
 из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», сообщил 2 марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, которая курирует финансовые санкции).
РБК12:30

Подробнее о событии

США исключили две российские компании из санкционных списков по КНДР

Коммерсантъ12:57

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новости11:20

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

РБК12:30

США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русском12:10

США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ru11:59

США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАСС11:37

США отменили санкции в отношении двух российских компаний

Газета.Ru13:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости 13:46
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Общество

Еще трое человек скончались от коронавируса в штате Вашингтон

В американском штате Вашингтон в понедельник зафиксированы еще три случая летального исхода от коронавируса, сообщило в понедельник Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.
Интерфакс 14:53
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК вчера в 11:08
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Футбол

«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд

В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
LiveSport.ru вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ 04:44
Единоборства

Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Газета.Ru вчера в 02:51
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Энергетика

Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года

«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
РБК 15:10
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Армия и оружие

В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ

Московский Комсомолец 14:02
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Авто

Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA

Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
За рулем Кубань 15:12
Авто

Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года

Городовой 10:37
Здоровье

Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса

Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
ФАН 14:45
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Игры

Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Игромания.ру 11:28
Гаджеты

Февральское обновление Windows 10 снижает скорость работы устройства

Последнее обновление Windows 10, судя по многочисленным жалобам пользователей, провоцирует появление проблем в работе операционной системы.
Goroday.ru 14:10
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 11:42
Общество

Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон

Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.
RuNews24.ru 03:12
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Политика

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

До 15 августа 2020 года кабинету министров следует "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".
ТАСС 10:00
Футбол

Роналду обиделся на свою трансферную стоимость и заблокировал Transfermarkt

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заблокировал в Instagram ресурс Transfermarkt, обидевшись на свою стоимость на сайте.
Газета.Ru 15:34
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 29 февраля в 15:41
Происшествия

Массовое отравление произошло на праздновании Масленицы в Краснодаре

21 ребенок и один взрослый попали в больницы с "острой кишечной инфекцией" после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне.
Кавказский узел 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное