Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Футбол
Соломон Кверквелия: Пусть Магкеев будет в опорной зоне. В центре обороны играю я
Защитник московского «Локомотива» Соломон Квервкелия поделился мыслями о перспективах Станислава Магкеева.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Наука
Ученые измерили звук от лопающегося мыльного пузыря
В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении механизма формирования мыльных пузырей.
Киберспорт
Обновление Dota 2 от 2 марта: баннер Dota Underlords
2 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2. Список изменений опубликован на Reddit.
Киберспорт
В Dota 2 добавили сокровищницу Treasure of the Fallen Cinder
3 марта в игровой клиент Dota 2 была добавлена сокровищница Treasure of the Fallen Cinder DOTA 2 @DOTA2 Today's update introduces the Treasure of the Fallen Cinder, featuring eleven new item sets — including a rare set for Phoenix and very rare set for Wraith King.
Здоровье
Особое мнение: Антон Красовский
В Иране члены правительства и парламента умирают от коронавируса. А. Красовский ― Они не умирают.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Киберспорт
Большая часть игроков в Fallout 76 оказалась не заинтересована в PvP
В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Финансы
Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса
Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Культура
Мадонна во время выступления упала на сцене и расплакалась
Во время своего выступления в Париже американская поп-певица Мадонна рухнула на сцене и расплакалась.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Происшествия
В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
Технологии
Появились сведения о PlayStation 5 Pro
В вопросе цены PlayStation 5 может быть оценена в 499 долларов, а Pro-версия – на сотню долларов дешевле – в 599 американских долларов.
Здоровье
Вице-президент США пообещал лекарства от COVID-2019
Вице-президент отметил, что фармацевтические компании США организовали совместную работу и обмен данными для получения вакцины и лекарственных препаратов.
Экономика
Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд
Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Политика
Эрдоган надеется на мир в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется достичь понимания с российским лидером Владимиром Путиным во время будущих переговоров по ситуации в сирийском Идлибе.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Дочь Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом
Дочь украинской певицы Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом, о чем сообщил счастливый родитель на своей странице в Instagram.