Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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США сократили санкционные списки, исключив компании из России

РЕН ТВ18:18

США отменили санкции в отношении двух российских компаний

Газета.Ru13:30

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новости11:20

США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русском12:10

США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ru11:59

США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАСС11:37

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

РБК12:30
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
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Соломон Кверквелия: Пусть Магкеев будет в опорной зоне. В центре обороны играю я

Защитник московского «Локомотива» Соломон Квервкелия поделился мыслями о перспективах Станислава Магкеева.
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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Ученые измерили звук от лопающегося мыльного пузыря

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении механизма формирования мыльных пузырей.
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Обновление Dota 2 от 2 марта: баннер Dota Underlords

2 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2. Список изменений опубликован на Reddit.
Dota2.ru 14:01
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В Dota 2 добавили сокровищницу Treasure of the Fallen Cinder

3 марта в игровой клиент Dota 2 была добавлена сокровищница Treasure of the Fallen Cinder DOTA 2 @DOTA2 Today's update introduces the Treasure of the Fallen Cinder, featuring eleven new item sets — including a rare set for Phoenix and very rare set for Wraith King.
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У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
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Большая часть игроков в Fallout 76 оказалась не заинтересована в PvP

В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
Srnsk 07:21
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
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Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru 06:48
Финансы

Индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса

Фондовые индексы США показали в понедельник, 2 марта, резкий рост после обвала на фоне распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:46
Культура

Мадонна во время выступления упала на сцене и расплакалась

Во время своего выступления в Париже американская поп-певица Мадонна рухнула на сцене и расплакалась.
Газета Metro 07:43
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
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В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
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Технологии

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В вопросе цены PlayStation 5 может быть оценена в 499 долларов, а Pro-версия – на сотню долларов дешевле – в 599 американских долларов.
Goroday.ru 14:57
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Вице-президент США пообещал лекарства от COVID-2019

Вице-президент отметил, что фармацевтические компании США организовали совместную работу и обмен данными для получения вакцины и лекарственных препаратов.
Ридус 18:08
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Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
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Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
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«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Армия и оружие

Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия

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Политика

Эрдоган надеется на мир в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется достичь понимания с российским лидером Владимиром Путиным во время будущих переговоров по ситуации в сирийском Идлибе.
RuNews24.ru 06:09
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
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Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
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Дочь Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом

Дочь украинской певицы Ани Лорак впервые за несколько месяцев увиделась с отцом, о чем сообщил счастливый родитель на своей странице в Instagram.
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