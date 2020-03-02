Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров).
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Космос
Миссия Gaia нашла необычный сверхмассивный белый карлик WDJ0551 + 4135
Политика
Путин предложил вступление в силу поправок в Конституцию
Поправки президента РФ Владимира Путина о вступлении в силу изменений в Конституцию поступили в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей
Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа
Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
Общество
Путин подписал закон о введении маткапитала на первенца
Футбол
Тренер сборной России по футболу оценил роль Дзюбы в команде
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы в команде.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Здоровье
Россиян предупредили о возможном увлечении срока активности клещей
Причиной увеличения срока активности клещей связывают с аномальной теплой погодой, которая наблюдается на территории страны в последние месяцы.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Шоу-бизнес
Жена Джигана показала реакцию рэпера на известие о беременности сыном
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками видео, в котором показана реакция артиста на известие о том, что у него родится первый сын.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Политика
В Брюсселе стартуют переговоры о будущем Великобритании и Евросоюза
В Брюсселе сегодня начинаются переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях дальнейшего сосуществования сторон.
Общество
Вспышка коронавируса уменьшила загрязнение воздуха в Китае
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Гаджеты
Apple удалит из iPhone все вырезы и разъёмы
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Происшествия
В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Экономика
Российская сахарная индустрия переживает кризис
Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
Здоровье
Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов
Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
Происшествия
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки
Проектор Севастопольского госуниверситета Владислав Большенко признал вину в получении взятки в особо крупном размере.