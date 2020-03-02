Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Происшествия
На Украине задержали грузинских воров в законе
В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).
Игры
Хидео Кодзима раскрыл дату релиза игры Death Stranding на PC
Игру можно будет приобрести в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store. Сегодня был дан старт предзаказу PC-версии Death Stranding.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области снижается
По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в Тульской области зарегистрировано 5964 случаев гриппа и ОРВИ.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
РФС одобрил трансфер хавбека Жанелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода. Ранее 27-летний хавбек расторг контракт со «Сток Сити».
Армия и оружие
Турецкая армия нанесла удар по военному аэродрому в Алеппо
Министерство обороны Турции сообщило сегодня, 1 марта, о нанесении удара по военному аэродрому сирийских правительственных войск в районе Нейраб провинции Алеппо.
Политика
Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишиневе
Сотни ветеранов конфликта в Приднестровье организовали в понедельник митинг в молдавской столице у здания правительства, они хотят добиться отставки кабмина республики, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Экономика
Названы главные владельцы золота России
В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Футбол
Тренер сборной России по футболу оценил роль Дзюбы в команде
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы в команде.
Спорт
ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса
Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus
«АвтоВАЗ» отзывает в России 10 655 автомобилей LADA Vesta, LADA XRay и LADA Largus для замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Путин внес поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что президент Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внес поправку о браке.
Энергетика
Вице-президент «Лукойла» пообещал эпоху дешевой нефти до 2040 года
Сегодня топ-менеджер представил в Брюсселе долгосрочный прогноз "Лукойла" по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Авто
Противовирусный кроссовер от Geely заказали 30 000 клиентов за сутки
Поднялся настоящий ажиотаж – всего за сутки 30 000 клиентов заказали новинку.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.