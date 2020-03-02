Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Минфин США исключил
 из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», сообщил 2 марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, которая курирует финансовые санкции).
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