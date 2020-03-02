Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Общество
Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении
Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост
Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса
В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили новый коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Турция сбила два сирийских самолета
Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Армия и оружие
Китайский эсминец атаковал лазером самолёт-разведчик США
ВМС США проинформировали об инциденте, произошедшем 17 февраля примерно в 600 км к западу от острова Гуам: китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon американского флота.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Хоккей
КХЛ утвердила максимальную и минимальную величину зарплаты
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте по потолку и полу заработных плат с сезона-2020/21, размеры которых составят 900 и 270 млн рублей соответственно.
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках
Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Авто
«Alfa Romeo» представит «заряженный» Giulia GTA
Буквально вчера наш портал сообщил о возможном появлении Giulia с приставкой «GTA». Сегодня в сети появилось новое тизерное изображение.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Армия и оружие
Военная полиция РФ вошла в Саракиб
Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Политика
Совет ЕС проведет экстренное заседание по ситуации с мигрантами
Министры внутренних дел 27 стран-членов Европейского союза проведут 4 марта в Брюсселе экстренное заседание в связи с притоком мигрантов из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.