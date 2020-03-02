Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русском12:10

США исключили из санкционных списков ряд российских компаний

Газета.Ru11:37

США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ru11:59

США сняли санкции с двух российских компаний

Московский Комсомолец11:46

США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАСС11:37

Две российские компании исключили из списка санкций США

РЕН ТВ12:00

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новости11:20
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия

На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника

Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
REGNUM 07:51
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Lenta.ru 12:00
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Inc-news.ru вчера в 05:36
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Общество

Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса

В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:43
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили новый коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РБК 07:04
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие

Турция сбила два сирийских самолета

Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.
iReactor вчера в 07:29
Общество

«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

Piter.tv 02:31
Армия и оружие

Китайский эсминец атаковал лазером самолёт-разведчик США

ВМС США проинформировали об инциденте, произошедшем 17 февраля примерно в 600 км к западу от острова Гуам: китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon американского флота.
ИА REX 28 февраля в 05:24
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Происшествия

В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Хоккей

КХЛ утвердила максимальную и минимальную величину зарплаты

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте по потолку и полу заработных плат с сезона-2020/21, размеры которых составят 900 и 270 млн рублей соответственно.
Известия 11:36
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Футбол

Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 12:08
Авто

«Alfa Romeo» представит «заряженный» Giulia GTA

Буквально вчера наш портал сообщил о возможном появлении Giulia с приставкой «GTA». Сегодня в сети появилось новое тизерное изображение.
ГЛАС.RU 06:49
Происшествия

Бывший охранник захватил в заложники 30 человек на Филиппинах

Профиль 02:07
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Армия и оружие

Военная полиция РФ вошла в Саракиб

Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.
Вести.Ru 12:12
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Брянская улица 28 февраля в 08:48
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ 04:44
Культура

Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем

Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
НТВ вчера в 07:47
Политика

Совет ЕС проведет экстренное заседание по ситуации с мигрантами

Министры внутренних дел 27 стран-членов Европейского союза проведут 4 марта в Брюсселе экстренное заседание в связи с притоком мигрантов из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.
Взгляд.ру 12:04
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
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