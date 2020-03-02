Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Энергетика
Минск заинтересовался долгосрочным контрактом на азербайджанскую нефть
Республика Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.
Наука
Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Общество
Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении
Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Общество
В России предложили отменить наказание за проституцию
С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Кино
Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Общество
Матвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
Армия и оружие
В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил
Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба
Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
Футбол
«Бавария» создала специальную комиссию после матча с «Хоффенхаймом»
Сегодня стало известно о том, что «Бавария» организовала специальную комиссию, которая изучит инцидент, произошедший во время матча Бундеслиги против «Хоффенхайма».
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках
Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Происшествия
В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Игры
Death Stranding выйдет на PC в июне. В игре будут предметы из Half-Life
Релиз игры от Kojima Productions состоится 2 июня в Steam и Epic Games Store.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.