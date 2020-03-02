Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАСС11:37

Две российские компании исключили из списка санкций США

РЕН ТВ12:00

США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ru11:59

США сняли санкции с двух российских компаний

Московский Комсомолец11:46

США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русском12:10

США исключили из санкционных списков ряд российских компаний

Газета.Ru11:37

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новости11:20
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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
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В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
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Республика Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.
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Нос у собак оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению

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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

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Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Общество

В России предложили отменить наказание за проституцию

С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
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Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Кино

Триллер «Человек-невидимка» возглавил прокат в США

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Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 08:54
Общество

Матвиенко: проблема газификации страны «перезрела»

Мой Брянск 09:07
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба

Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
РБК 11:37
Футбол

«Бавария» создала специальную комиссию после матча с «Хоффенхаймом»

Сегодня стало известно о том, что «Бавария» организовала специальную комиссию, которая изучит инцидент, произошедший во время матча Бундеслиги против «Хоффенхайма».
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Футбол

Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
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Общество

«Газпром нефть» показала развитие Охтинского мыса в Петербурге

АБН 02:59
Происшествия

На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника

Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
REGNUM 07:51
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Газета.Ru вчера в 12:56
Происшествия

В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
БИЗНЕС Online вчера в 22:54
Политика

Ветераны конфликта в Приднестровье штурмовали правительство Молдавии

Lenta.ru 07:32
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Игры

Death Stranding выйдет на PC в июне. В игре будут предметы из Half-Life

Релиз игры от Kojima Productions состоится 2 июня в Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 11:47
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
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