Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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США сняли санкции с двух российских компаний

Lenta.ruвчера в 11:59

США отменили санкции в отношении двух российских компаний

Газета.Ruвчера в 13:30

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

РБКвчера в 12:30

США исключили из санкционного списка по КНДР две российские компании

RT на русскомвчера в 12:10

США сократили санкционные списки, исключив компании из России

РЕН ТВвчера в 18:18

США исключили семь российских компаний из санкционных списков по КНДР

ТАССвчера в 11:37

США сняли санкции с двух российских компаний

РИА Новостивчера в 11:20
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Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

Президент Южной Кореи объявил «круглосуточную войну» коронавирусу

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране вступила в "критическую стадию" и объявил о начале "войны" с инфекцией и введении для всех государственных учреждений страны 24-часовой чрезвычайной ситуации.
Интерфакс вчера в 23:07
Политика

Путин объяснил значение закона об иноагентах

Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.
RT на русском 01:44
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Гаджеты

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Газета.Ru 01:06
Общество

Сотрудникам Twitter рекомендовали работать из дома из-за коронавируса

Компания Twitter опубликовала рекомендацию для своих сотрудников, находящихся по всему миру, работать не выходя из дома, для того чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Live24 01:26
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Общество

Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове прекращено

18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.
КП - Саратов 01:45
Киберспорт

В Dota 2 обновили рейтинговую систему

В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Dota2.ru вчера в 17:52
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Космос

Ученые из Алабамы предложили концепцию нового сверхсветового двигателя

Ученые начали всерьез обсуждать одну из концепций двигателя для перемещения со скоростью выше скорости света, 1 марта сообщает ScienceAlert.
Красная весна 01 марта в 13:52
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Происшествия

Омичка приговорена к 11 годам колонии за убийство дочери хлебом

Интерфакс 01:23
Политика

ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Коммерсантъ вчера в 10:19
Общество

Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным

Правозащитные организации воспользовались обсуждением проекта нового Кодекса об административных правонарушениях для того, чтобы потребовать (в очередной раз) отменить статью 6.11.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы

В Екатеринбурге родителей поймали на липовой прописке первоклассницы Уральцы хотели, чтобы их дочь попала в гимназию №120, но обман раскрыли.
Екатеринбург-ТВ 00:52
Армия и оружие

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Авианосная ударная американская группа ВМС во главе с USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар, войдя в Средиземное море.
Политическая Экспертиза 01 марта в 03:20
Экономика

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
ТАСС вчера в 07:54
Общество

Коронавирус стал причиной снижения уровня загрязнения воздуха в Китае

NASA опубликовало схему, демонстрирующую, как распространяющийся по миру коронавирус повлиял на воздух в Китае.
Газета Metro вчера в 13:05
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ 01 марта в 05:03
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Союзное Вече вчера в 04:00
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Культуромания вчера в 06:14
Биатлон

В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова

Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.
ТВ Центр вчера в 06:50
Экономика

Минприроды хочет перерабатывать деньги

Перечень плательщиков экосбора расширен Минприроды за счет розничных сетей, сохранился и стопроцентный норматив утилизации для производителей упаковки, хотя Виктория Абрамченко не поддержала повышения нормативов и просила избавить документ от «слепого перекладывания ответственности с производителей товаров на производителей упаковки».
Коммерсантъ вчера в 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
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