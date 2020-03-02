Политика
РИА НовостиСША сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
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Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Общество
Мэр Томска наградил жену знаком «меценат города»
Супруга главы города возглавила Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») после того, как Кляйна избрали мэром.
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт
В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Экономика
ОАО РЖД повезет на Запад без гарантий
Скидка в 12,8% предоставляется в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщают в компании.
Игры
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта
В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.
Космос
Астрономы сфотографировали мини-Луну
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Политика
В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
Россия сняла ряд ограничений для США и других стран в рамках Договору по открытому небу, постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор счел, что это было "в духе сотрудничества".
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Авто
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров
Здоровье
Сахалинские льготники теперь могут получить лекарства без кучи бумажек
Из бумаг пациент получает лишь памятку, как принимать лекарства, и при желании он может попросить дубликат электронного рецепта.
Футбол
Александр Мейтин: «Участникам драки на Ленинградке грозит до семи лет лишения свободы»
Итог 20-го тура с точки зрения организации матчей в разговоре с «СЭ» подвел директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Слово Тедеско, гол Кокорина, ВАР в Грозном.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Происшествия
В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.