Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США. Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".

США сняли санкции с двух российских компаний

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Гаджеты Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.

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