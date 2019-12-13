Политика
РБКСША сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
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Футбол
Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»
ЦСКА показал, что может на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Хоккей
Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»
Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Шоу-бизнес
Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев
Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Здоровье
Медики рассказали, какую воду надо пить для снижения давления
Как рассказали специалисты из Harvard Health, регулярная физическая активность укрепляет сердце, а сильное сердце может качать больше крови с меньшими усилиями.
Теннис
Медведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-Рияде
На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто.
Авто
Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер
Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
Шоу-бизнес
25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью
Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Музыка
Верка Сердючка спела новую песню
Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Кино
Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Политика
Евросоюз решил продлить санкции против России
Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Экономика
Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»
Да, 2019-й станет годом застоя.
Футбол
Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола
Футбол
Карпин в Instagram посмеялся над комментариями о судействе
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил юмор своих подписчиков в Instagram.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Общество
В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.