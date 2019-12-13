Политика

РБКРБКСША сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
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Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний

РИА Новости11:01

США сняли санкции с российских компаний, попавших в черный список из-за тёзки

Интерфакс11:01

США исключили из санкционных списков три российские компании

ТАСС10:45

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Lenta.ru10:47

США сняли санкции с нескольких российских компаний

РБК10:41

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

RT на русском10:40

Минфин США исключил из санкционных списков три российские компании

Известия10:32
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Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
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Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
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Здоровье

Медики рассказали, какую воду надо пить для снижения давления

Как рассказали специалисты из Harvard Health, регулярная физическая активность укрепляет сердце, а сильное сердце может качать больше крови с меньшими усилиями.
Суть событий 05:55
Теннис

Медведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-Рияде

На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто.
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Авто

Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер

Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
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25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью

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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
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Кино

Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте

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Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
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Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

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РБК 17:54
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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
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Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
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В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки

РБК 11 декабря в 18:46
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Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
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Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
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Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»

Да, 2019-й станет годом застоя.
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Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

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Карпин в Instagram посмеялся над комментариями о судействе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил юмор своих подписчиков в Instagram.
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Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
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Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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