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Армия и оружие В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики вернулись на позиции на участке разведения сил и средств в Донбассе.

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