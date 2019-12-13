Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША сняли санкции с шести российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка шесть российских компаний.
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США сняли санкции с шести российских компаний

РИА Новости10:21

США исключили из санкционных списков шесть российских компаний

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Минфин США исключил из санкционных списков шесть российских компаний

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Минфин США снял санкции с шести российских компаний

Lenta.ru10:32

США сняли санкции с российских компаний

URA.Ru10:27

Минфин США снял санкции с шести российских компаний

Взгляд.ру10:27

США сняли санкции: Пока только с 6 компаний России

Царьград10:33
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Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

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Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Претензии классного руководителя были вызваны тем, что депутат Стенякина помогает школе, покупая мебель и учебные пособия, а ученик объявил ее своим «идеологическим врагом».
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
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Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
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Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Опубликовано видео схватки орлана и осьминога

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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Появилась запись геймплея Godfall — первой игры для PlayStation 5

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ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
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Шесть человек погибло на пожаре в Алтайском крае

Вся семья из шести человек погибла в результате пожара в Алтайском крае.
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Минпромторг анонсировал начало серийного производства Aurus

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В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики вернулись на позиции на участке разведения сил и средств в Донбассе.
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Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что уходящий год был для него трудовым.
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В США отложили голосование по обвинениям против Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, был опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.
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Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

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Истребители ВКС РФ унизили американский самолет-разведчик в Сирии

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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

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Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
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