Политика

Lenta.ruLenta.ruСША собрались добывать ресурсы на Луне

Основной причиной отказа от участия Москвы является позиция Пентагона, который видит угрозы в маневрах российских спутников. В рамках договора также будет создана легальная основа для того, чтобы компании, добывающие ресурсы на Луне, могли владеть ими.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Reuters: США готовят договор по добыче ресурсов на Луне без участия России

Коммерсантъ19:57

СМИ: США не привлекут Россию к договору о добыче ресурсов на Луне

РЕН ТВ19:56

США готовят соглашение по добыче ресурсов на Луне без участия России

МИР 2418:10

США собрались добывать ресурсы на Луне

Lenta.ru18:47

Россия может не попасть в международное соглашение о добыче ресурсов Луны

Московский Комсомолец18:24

СМИ: США готовят договор о добыче ископаемых на Луне без участия России

РИА Новости19:41

Reuters: США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

ТАСС17:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:29, Ашберн
Общество

Введены новые СНИПы для дачников: двигаем туалеты

Поводом может стать хотя бы то, что один сосед под носом у другого устраивает выгребную яму или туалет.
Московский Комсомолец 13:10
Здоровье

49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось

Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт.
Deita.ru 19:45
1
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
1K
Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
691
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
125
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
530
Общество

Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
83
Кино

Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»

Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru 09:26
7
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
700
Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 17:21
43
Шоу-бизнес

Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»

Bimru.ru вчера в 05:15
2
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
2,1K
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
520
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
33
Здоровье

Амурские медработники начали получать стимулирующие выплаты

В Приамурье началось осуществление стимулирующих выплат медработникам, принимающим участие в лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщает правительство области.
ГТРК Амур 04:53
Экономика

Европейцы почти достроили конкурента «Турецкому потоку»

Издание предполагает, что затем платформа направится на строительство конкурента "СП – 2" – "Балтийского газопровода", по трубам которого топливо пойдет из Норвегии в Польшу.
Утро.ru 11:59
1
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском 16:04
31
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Вести.Ru 07:01
95
Шоу-бизнес

Анна Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку

Как выяснилось, певица вместе со своей дочерью Алиной и парнем Янисом Тимма вышли выгулять собаку, которая также попала в кадр.
Территория новостей вчера в 10:37
4
Хоккей

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 07:17
1
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Авто

Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров

«Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.
Motor вчера в 08:57
Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском 14:40
1,8K
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Ранняя диагностика, объяснил академик, позволяет контролировать течение болезни, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечиваеи низкий уровень летальности от COVID-19 в России.
Вечерний Мурманск 12:22
485
Космос

Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС

Свойкировский.рф вчера в 03:47
1
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Гаджеты

Apple представила новый MacBook Pro 13

Компания Apple представила новый MacBook Pro 13. Новинка сохранила прежние габариты и получила довольной мощный процессор.
Профиль 04:49
83
Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
19
Наука

Создан светящийся клон коронавируса

Planet Today 05:01
2
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луна
Спутник Земли
Единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны - 384467 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Объединённые Арабские Эмираты
Государство в Передней Азии
Федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство - абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Некоторые из перечисленных эмиратов попадают под определение карликового государства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное