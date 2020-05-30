Армия и оружие
Ruposters.ruСША собрались отправить в Тунис военных из-за России
Соединенные Штаты намерены отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих в качестве ответа на действия России в регионе, передает РИА Новости.
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США готовы отправить в Тунис войска в ответ «на вмешательство» РФ в Ливии
ИА Красная Веснавчера в 23:35
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Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Здоровье
Попова опровергла распространенный миф о коронавирусе
Ранее Всемирная организация здравоохранения развенчала миф о том, что курение может быть хорошей профилактикой против коронавируса нового типа.
Взгляд.ру 08:24
Общество
В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции
В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).
РБК 08:43
Политика
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru 07:49
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
Минобороны согласовало детали контракта на новую партию новейших бомбардировщиков Су-34.
Известия 28 мая в 16:00
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Армия и оружие
Самолет России над Черным морем испугал украинских моряков
По мнению украинских военных, российский самолет «несколько раз заходил на боевой курс над катером».
Военное дело 05:25
Политика
Лавров: за границей из-за пандемии остаются более 25 тысяч россиян
Более 25 тысяч россиян еще вынуждены оставаться за границей, из-за ограничений, связанных с пандемией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
DP.RU 07:59
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Общество
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Здоровье
Москва отправила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области
Заместитель министра здравоохранения Виктор Фесенко сегодня сказал, что в регион доставили медикаменты и средства индивидуальной защиты, а также был серьезно увеличен объем тестирования.
Эхо Москвы 05:32
Здоровье
Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам
Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.
Российская газета 07:24
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
Здоровье
Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор
Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости.
Live24 04:44
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
Новые автомобили вчера в 01:27
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Общество
Появились видео из затопленных поселков в Подмосковье
Житель СНТ «Речное» на окраине Нахабино рассказал «КП», что в одном месте через реку построили дорогу, а воду пустили по трубе, поэтому там может появиться «дамба», если застрянет мусор.
РБК 08:28