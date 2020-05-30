Соединенные Штаты намерены отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих в качестве ответа на действия России в регионе, передает РИА Новости.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6K

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 541

Здоровье Попова опровергла распространенный миф о коронавирусе Ранее Всемирная организация здравоохранения развенчала миф о том, что курение может быть хорошей профилактикой против коронавируса нового типа. 4

Общество В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО).

Политика Названы востребованные у россиян поправки к Конституции Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки. 6

Происшествия В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. 759

Политика Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. 583

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 786

Здоровье Москва отправила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области Заместитель министра здравоохранения Виктор Фесенко сегодня сказал, что в регион доставили медикаменты и средства индивидуальной защиты, а также был серьезно увеличен объем тестирования. 32

Здоровье Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.

Здоровье Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости. 1

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT. 97