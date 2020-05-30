Армия и оружие

Ruposters.ruRuposters.ruСША собрались отправить в Тунис военных из-за России

Соединенные Штаты намерены отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих в качестве ответа на действия России в регионе, передает РИА Новости.
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Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
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Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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Самолет России над Черным морем испугал украинских моряков

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