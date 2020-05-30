Армия и оружие

Ruposters.ruRuposters.ruСША собрались отправить в Тунис военных из-за России

Соединенные Штаты намерены отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих в качестве ответа на действия России в регионе, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

США планируют отправить в Тунис военных «из-за России»

Газета.Ru06:20

США пригрозили отправить войска в Африку из-за России

Lenta.ru04:45

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

РИА Новостивчера в 22:40

США обвинили Россию в «раздувании» ливийского конфликта

Росбалт02:15

США готовы отправить в Тунис войска в ответ «на вмешательство» РФ в Ливии

ИА Красная Веснавчера в 23:35

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Московский Комсомолецвчера в 22:59

США захотели отправить в Тунис военных «из-за России»

Взгляд.ру04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Происшествия

Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота

Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели.
Вести.Ru 10:33
10
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,4K
Экономика

Илон Маск получил право на особую премию от Tesla

Глава Tesla Илон Маск получил право на свою первую особую премию-бонус от компании.
Lenta.ru вчера в 09:15
4
Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК 09:29
791
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 мая в 11:47
1,1K
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
362
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
684
Наука

Новая Зеландия находится над самым большим «пузырем лавы»

NewInform 10:52
Общество

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
903
Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Lenta.ru 07:30
225
Армия и оружие

МиГи прилетели бить турков — Эрдоган такого не ожидал

Территория новостей 04:21
3
Киберспорт

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Общество

Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
9
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
266
Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
7
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,2K
Происшествия

Протесты против произвола полиции в Миннеаполисе переросли в грабежи

Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 15:55 — REGNUM Массовые акции протеста, которые проходят в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за жесткого обращения полиции, в результате которого погиб местный житель Джордж Флойд, переросли в погромы и грабежи.
REGNUM вчера в 08:55
883
Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
688
Музыка

Рики Мартин выпустил мини-альбом Pausa

Пуэрто-риканский поп-певец Рики Мартин представил в Сети новый мини-альбом Pausa.
РИА Новости вчера в 23:52
Кино

Российский фильм «Спутник» набрал в Сети более 1 млн просмотров

RuNews24.ru 10:07
46
Происшествия

Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
586
Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня

Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
26
Хоккей

Чистая прибыль СКА в 2019 году составила 1,1 млрд рублей

Чистая прибыль петербургских «армейцев» увеличилась с 543 млн руб. до 1,1 млрд.
Чемпионат 10:56
Общество

Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина

В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
33
Здоровье

В Калининградской области заразились коронавирусом 162 медработника

В Калининградской области за все время выявили коронавирус у 162 сотрудников медучреждений.
Каскад 09:14
4
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
839
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
1,8K
Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное