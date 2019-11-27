Политика

ANNA-NewsANNA-NewsСША сокращают отчисления в бюджет НАТО

Администрация президента Дональда Трампа приняла решение по сокращению вклада США в коллективный бюджет НАТО. Как передает CNN, отчисления США сократятся примерно до 16% (от общего бюджета НАТО), приблизившись к взносам Германии (с её 14,8%), несмотря на то, что американская экономика крупнее.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN
 со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО.
Коммерсантъвчера в 22:28

Подробнее о событии

СМИ сообщили, что Вашингтон резко сократит выплаты в бюджет НАТО

Газета.Ru05:48

Вашингтон планирует сократить взносы в бюджет НАТО

Эхо Москвывчера в 22:45

Вашингтон намерен сократить объем взносов в НАТО

Российская газетавчера в 16:22

Трамп вновь затронул тему разделения военных расходов с союзниками

REGNUM01:40

Администрация Трампа анонсировала сокращение выплат США в бюджет НАТО

Известиявчера в 16:05

Вашингтон анонсировал сокращение выплат в бюджет НАТО

Московский Комсомолецвчера в 15:43

CNN: администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

ТАССвчера в 15:19
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru вчера в 10:52
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Наука

Дарвин был неправ

В XIX веке сразу трое ученых — сам Дарвин, Альфред Уоллес и Герберт Спенсер — независимо друг от друга разработали собственные эволюционные теории, но Дарвин, в отличие от предшественников, сумел объяснить, как именно действует вырабатывающий эти адаптации механизм.
N+1 25 ноября в 12:22
Политика

Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
РИА Новости 07:23
Наука

Ногохвостки возрастом 16 миллионов лет прокатились на муравье и термите

Крошечные членистоногие ногохвостки, жившие 16 миллионов лет назад, путешествовали на попутных муравьях или термитах, сообщается в BMC Evolutionary Biology.
N+1 вчера в 02:00
Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 26 ноября в 14:50
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие

Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы

Как отмечается, корабль ВМС Франции прибыл в Одессу из грузинского порта Батуми, где он участвовал в учениях с 22 по 25 ноября в рамках французско-грузинского сотрудничества в сфере обороны.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 06:13
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Автоновости дня 26 ноября в 02:23
Политика

МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ведомости 06:23
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой снова стал отцом

Экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз.
Вечерняя Москва 26 ноября в 13:36
Музыка

Презентован логотип «Евровидения-2020»

RuNews24.ru 05:42
Общество

Правительство одобрило законопроекты о регуляторной гильотине

Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина, – до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу.
Ведомости 06:15
Кино

«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

VSE42.RU 04:50
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Российская газета 07:01
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Энергетика

«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию

Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Право.ру 04:01
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Общество

Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Газета.Ru 03:54
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