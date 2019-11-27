с чего всё началось

Администрация президента Дональда Трампа приняла решение по сокращению вклада США в коллективный бюджет НАТО. Как передает CNN, отчисления США сократятся примерно до 16% (от общего бюджета НАТО), приблизившись к взносам Германии (с её 14,8%), несмотря на то, что американская экономика крупнее.

Наука Дарвин был неправ В XIX веке сразу трое ученых — сам Дарвин, Альфред Уоллес и Герберт Спенсер — независимо друг от друга разработали собственные эволюционные теории, но Дарвин, в отличие от предшественников, сумел объяснить, как именно действует вырабатывающий эти адаптации механизм.

Политика Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Политика В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».

Армия и оружие Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы Как отмечается, корабль ВМС Франции прибыл в Одессу из грузинского порта Батуми, где он участвовал в учениях с 22 по 25 ноября в рамках французско-грузинского сотрудничества в сфере обороны.

Политика МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.

Общество Правительство одобрило законопроекты о регуляторной гильотине Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина, – до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу.

Происшествия Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Энергетика «Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.