Политика

ИзвестияИзвестияСША сообщили о начале поставок СПГ на Украину

Американское судно со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом заявили в посольстве США в Киеве в среду, 20 ноября. Отмечается, что танкер накануне прибыл в терминал Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море.
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В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины

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