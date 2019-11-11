Американское судно со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом заявили в посольстве США в Киеве в среду, 20 ноября. Отмечается, что танкер накануне прибыл в терминал Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море.

США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

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