с чего всё началось

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. После взрыва, который не связан со столкновением с другим объектом, обнаружено 65 обломков.

ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 199

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли. 30

Единоборства Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249 Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). 33

Общество МВД отказалось ужесточать ответственность за побои Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. 152

Общество Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 Лидером по-прежнему остается Москва (6703), за ней следуют Московская область (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105). 252

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,1K

Общество Во Владимирской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 610

Общество Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса. 979

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 888

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 528

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 888