Общество
КоммерсантъВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. После взрыва, который не связан со столкновением с другим объектом, обнаружено 65 обломков.
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с чего всё началось
Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно воздушных сил США.РБКвчера в 20:18
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Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
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Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса
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Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.
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Президент России Владимир Путин из Кремля присоединился к акции "Бессмертный полк".
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