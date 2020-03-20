Армия и оружие
ТАСССША сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Американские военные провели успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB). Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе Пентагона. Пятисекундная видеозапись испытаний была опубликована в пятницу на канале ВМС США на портале YouTube.
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Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
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Москвич убил жену и ее родителей
Энергетика
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Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
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Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
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Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса
Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
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Политика
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
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Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
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На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
Здоровье
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад
Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
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Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Чиновник провёл встречу с ветеранами.
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Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
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Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
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Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
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Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.