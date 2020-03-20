Армия и оружие

ТАССТАСССША сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Американские военные провели успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB). Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе Пентагона. Пятисекундная видеозапись испытаний была опубликована в пятницу на канале ВМС США на портале YouTube.
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США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

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Чиновник провёл встречу с ветеранами.
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Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
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