Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
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Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном

РБК01:19

Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

ТАССвчера в 23:42

США передали Совбезу ООН, что готовы к переговорам с Ираном

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США объяснили ООН причины убийства Сулеймани

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США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

РИА Новостивчера в 23:48

Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном для деэскалации

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Обидчица Шараповой выбила 1-ю ракету мира Барти из турнира в Брисбене

На счету Брэди 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Барти подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
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Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
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В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Evo-rus.com вчера в 22:22
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
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Toyota планирует построить «город будущего»

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Армия и оружие

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

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Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда

Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
РИА Новости вчера в 22:45
Авто

Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq

Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
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Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА

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Sport24.ru 07 января в 13:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 23:57
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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
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Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области

Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Известия 00:41
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Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
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Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
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Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
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Происшествия

На Речной в Брянске из-за аварии образовалась пробка

На настоящий момент в направлении вокзала из Бежицкого района образовалась пробка. Об этом горожане сообщают в соцсети.
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Сбербанк: качество выдаваемых кредитов ухудшается

Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков.
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Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
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Политика

Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном

Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Парламентская газета 00:15
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В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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