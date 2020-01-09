Армия и оружие
РИА НовостиСША сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
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Теннис
Обидчица Шараповой выбила 1-ю ракету мира Барти из турнира в Брисбене
На счету Брэди 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Барти подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
Происшествия
В Новокузнецке устроили ночью массовую драку
В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Общество
Toyota планирует построить «город будущего»
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Авто
Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Баскетбол
Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора
"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области
Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Происшествия
На Речной в Брянске из-за аварии образовалась пробка
На настоящий момент в направлении вокзала из Бежицкого района образовалась пробка. Об этом горожане сообщают в соцсети.
Экономика
Сбербанк: качество выдаваемых кредитов ухудшается
Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Политика
Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном
Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.