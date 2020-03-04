Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.

с чего всё началось

США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.

США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне

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