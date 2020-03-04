Политика

REGNUMREGNUMСША соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне

США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
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с чего всё началось

В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике

Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.
ТАСС15:38

Подробнее о событии

В Пентагоне оценили потенциал для конфликта с Россией в Арктике

RT на русском17:59

В Пентагоне заявили, что США и Россия соперничают в Арктике

Аргументы и Факты17:07

В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике

ТАСС15:38

США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне

REGNUM16:20

Пентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике

Известия16:14

В Пентагоне признались в соперничестве за Арктику с Россией

Красная весна15:58

В Пентагоне признали, что США соперничают с Россией в Арктике

Комсомольская правда16:24
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Газета.Ru вчера в 03:52
Политика

Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
RT на русском 23:40
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 03:29
Футбол

Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России

Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Metaratings 08:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:19
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Политика

Президент Путин внес поправки к законопроекту о Конституции в Госдуму

2 марта президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу закон о поправках в Конституцию.
МонаВиста вчера в 09:31
Общество

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
RT на русском 22:20
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Армия и оружие

Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 23:33
Политика

Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Российская газета 23:18
Политика

Трамп призвал «Талибан» участвовать во внутриафганских переговорах

Президент США Дональд Трамп призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) к участию во внутриафганских переговорах.
ТАСС 19:42
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс 08:51
Общество

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.
Коммерсантъ 17:28
Экономика

Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV на фоне того, что заболевание распространилось более чем на 60 стран.
РБК 20:41
Происшествия

В Лондоне избили азиатского студента из-за коронавируса

ФАН 23:11
Здоровье

Южно-Сахалинск продолжает двигаться к цифровой трансформации

В 2018 году администрация Южно-Сахалинска сделала первые шаги к цифровой трансформации в рамках регионального проекта "Эффективный регион", направленного на повышение эффективности работы муниципальных служб путем цифровизации, внедрение бережливых технологий и улучшение управленческих процессов.
Сахалин.Инфо 01 марта в 19:15
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.
RT на русском 16:26
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Музыка

Ани Лорак презентовала клип на новую песню

Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело 05:25
Кино

Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»

Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Газета.Ru вчера в 04:02
Авто

Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:12
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru 03:50
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru 15:12
Биатлон

Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг

Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Metaratings 14:54
Футбол

«ПСЖ» отказывается отпускать Мбаппе на Олимпиаду

Суть послания в том, чтобы лидера парижской команды Килиана Мбаппе освободили от обязанности ехать на олимпиаду в Японию в составе сборной страны.
Sport.ru 12:15
Авто

BMW представила электрокар BMW i4

Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Tvoe-avto.com 06:06
Наука

Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении

Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
Хайтек 12:23
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