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CT news
CT news

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
 госсекретарь США Майк Помпео.
РБКвчера в 14:53
Подробнее о событии
Газета.Ru

США создают коалицию против «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:16
РБК

Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:53
RT на русском

Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:24
URA.Ru

США создадут коалицию против «Северного потока — 2»

URA.Ruвчера в 14:07
Российская газета

Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»

Российская газетавчера в 15:05
ТАСС

США хотят создать коалицию против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 14:18
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 13:20

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
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Суд смягчил приговор осужденному по «московскому делу» Кириллу Жукову

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор машинисту московского метро Кириллу Жукову, осужденному по «московскому делу» за применение насилия к росгвардейцу (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Коммерсантъ04:56

В Петербурге задержали бизнесмена, пытавшегося вмешаться в дело Метростроя

Оперативники ФСБ проводят мероприятия в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере со стороны бизнесмена, который якобы пытался вмешаться в ход расследования громкого уголовного дела — в отношении акционера ОАО «Метрострой» Николая Александрова.
REGNUM04:45
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