США создадут коалицию против Nord Stream 2
Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
госсекретарь США Майк Помпео.
Подробнее о событии
Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»
Российская газетавчера в 15:05