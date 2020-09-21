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РИА Новости
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
 госсекретарь США Майк Помпео.
РБКвчера в 14:53
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США создают коалицию против «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:16
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США создадут коалицию против «Северного потока — 2»

URA.Ruвчера в 14:07
ТАСС

США хотят создать коалицию против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 14:18
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Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:53
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Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»

Российская газетавчера в 15:05
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Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:24
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США создадут коалицию против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 13:20

«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других странах, соответствующие сделки были заключены на кинорынке TIFF Industry в Торонто, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник.
«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе
РИА Новости19:58

Великобритания намерена лишить Россию контроля над Баренцевым морем

В ведомстве подчеркнули, что полны решимости отстаивать право на свободное судоходство за пределами Северного полярного круга и намерены лишить Россию контроля за Баренцевым морем.
ПолитРоссиявчера в 08:54
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«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новости19 сентября в 13:20
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В НАТО планируют отработать глобальный воздушный удар по России

Как сообщил тг-канал «Сварщики», в их распоряжение поступила информация о намерении США во взаимодействии с союзниками по НАТО провести в ближайшие три дня масштабную тренировку по отработке глобального воздушного удара по территории России.
Новостной фронт19 сентября в 05:55

Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — уточнили в ведомстве.
Известия19:45

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия17:58
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Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны.
Lenta.ruвчера в 13:55