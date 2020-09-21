Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — уточнили в ведомстве.