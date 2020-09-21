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РИА Новости
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
 госсекретарь США Майк Помпео.
РБКвчера в 14:53
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Газета.Ru

США создают коалицию против «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:16
РБК

Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:53
RT на русском

Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:24
URA.Ru

США создадут коалицию против «Северного потока — 2»

URA.Ruвчера в 14:07
Российская газета

Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»

Российская газетавчера в 15:05
ТАСС

США хотят создать коалицию против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 14:18
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 13:20

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
2K

Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Live24вчера в 02:18
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Белорусы просят Европу и Россию повлиять на Лукашенко

Помимо общих слов поддержки в адрес белорусских протестующих по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уточнил, что нынешние переговоры с ЕС не могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, поскольку в основе белорусских протестов лежат демократия и права человека.
Независимая газетавчера в 13:33
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
1,2K

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Как «Мулан» добил кинопрокат

События первых дней осени 2020 года свидетельствуют о том, что тяжелые времена мирового кинопроката вовсе не закончатся с завершением пандемии коронавируса.
KinoNews.ruвчера в 05:10