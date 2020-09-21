США создадут коалицию против Nord Stream 2
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Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
госсекретарь США Майк Помпео.
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Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»
Российская газетавчера в 15:05