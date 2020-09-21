Белорусы просят Европу и Россию повлиять на Лукашенко

Помимо общих слов поддержки в адрес белорусских протестующих по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уточнил, что нынешние переговоры с ЕС не могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, поскольку в основе белорусских протестов лежат демократия и права человека.