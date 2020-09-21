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РИА Новости
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
 госсекретарь США Майк Помпео.
РБКвчера в 14:53
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Газета.Ru

США создают коалицию против «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:16
РБК

Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:53
ТАСС

США хотят создать коалицию против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 14:18
URA.Ru

США создадут коалицию против «Северного потока — 2»

URA.Ruвчера в 14:07
Российская газета

Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»

Российская газетавчера в 15:05
RT на русском

Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:24
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 13:20

Белорусы просят Европу и Россию повлиять на Лукашенко

Помимо общих слов поддержки в адрес белорусских протестующих по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уточнил, что нынешние переговоры с ЕС не могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, поскольку в основе белорусских протестов лежат демократия и права человека.
Независимая газетавчера в 13:33
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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Sony запустила предзаказы на PlayStation 5

С 17 сентября магазины-партнеры японской корпорации Sony принимают предварительные заказы на новую консоль PlayStation 5. Однако официальное начало продаж назначено на 12 ноября.
ToDay News Ufa19 сентября в 01:30
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ВВС США не исключили падение российского спутника на Землю

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э» 22 сентября войдет в атмосферу нашей планеты над Индийским океаном, сообщается на сайте space-track.org, где в открытом доступе размещены сведения о 46 000 объектов, которые запущены в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними.
Live24вчера в 08:59
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
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