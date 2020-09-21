Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.