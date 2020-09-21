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РИА Новости
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
 госсекретарь США Майк Помпео.
РБКвчера в 14:53
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США создают коалицию против «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:16
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Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:53
РИА Новости

США создадут коалицию против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 13:20
URA.Ru

США создадут коалицию против «Северного потока — 2»

URA.Ruвчера в 14:07
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Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»

Российская газетавчера в 15:05
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RT на русскомвчера в 14:24
ТАСС

США хотят создать коалицию против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 14:18

Польша, Литва и Румыния предложат ЕС ввести безвиз с Белоруссией

Лидеры Литвы, Польши и Румынии предложили Евросоюзу рассмотреть «пакет мер помощи» Белорусси, в который, в частности, входит предоставление безвизового режима гражданам республики, сообщает RuBaltic.ru.
Евразия Dailyвчера в 11:27
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
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Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъвчера в 14:59