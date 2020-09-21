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Lenta.ru
Lenta.ru

США создадут коалицию против «Северного потока-2»

США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью газете Bild.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Мы надеемся, что строительство газопровода „Северный поток — 2“ не будет закончено, мы работаем над тем, чтобы быть уверенными в создании коалиции, которая помешает этому.
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РБК

Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2»

РБК14:53
Национальная служба новостей

Помпео: США работают над созданием коалиции против «Северного потока - 2»

Национальная служба новостей14:20
Газета.Ru

США объявили о создании коалиции против «Северного потока — 2»

Газета.Ru13:47
URA.Ru

США создадут коалицию против «Северного потока — 2»

URA.Ru14:07
Российская газета

Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»

Российская газета15:05
RT на русском

Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2»

RT на русском14:24
ТАСС

США хотят создать коалицию против «Северного потока - 2»

ТАСС14:18

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
2K

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
1,6K

Названы изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В 2021 году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по принятым поправкам в Конституцию, а в рамках ОГЭ по химии девятиклассники будут проводить эксперименты на реальном оборудовании.
Клопс15:26
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru14:50
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США ввели санкции против Мадуро и Минобороны Ирана

Помпео сообщил, что США ввели новые санкции по причине того, что власти Ирана и Венесуэлы заключили сделку в обход эмбарго ООН: «Мы также вводим санкции против предыдущего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с тем, что почти два года коррумпированные должностные лица в Тегеране работали с нелегитимным режимом в Венесуэле с целью нарушить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану».
ИА Красная Весна12:07
3

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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