США ввели санкции против Мадуро и Минобороны Ирана

Помпео сообщил, что США ввели новые санкции по причине того, что власти Ирана и Венесуэлы заключили сделку в обход эмбарго ООН: «Мы также вводим санкции против предыдущего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с тем, что почти два года коррумпированные должностные лица в Тегеране работали с нелегитимным режимом в Венесуэле с целью нарушить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану».