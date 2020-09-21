США создадут коалицию против «Северного потока-2»
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США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью газете Bild.В источнике
Мы надеемся, что строительство газопровода „Северный поток — 2“ не будет закончено, мы работаем над тем, чтобы быть уверенными в создании коалиции, которая помешает этому.
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Помпео: США работают над созданием коалиции против «Северного потока - 2»
Национальная служба новостей14:20