США создадут коалицию против «Северного потока-2»
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США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью газете Bild.В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild
госсекретарь США Майк Помпео.
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Косачев прокомментировал слова Помпео о коалиции против «Северного потока-2»
Российская газетавчера в 15:05