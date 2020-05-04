Коронавирус
Lenta.ruСША спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа. Прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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В администрации США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса к 1 июня до трёх тысяч погибших в день, пишет The New York Times со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.Life.ru13:32
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