Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа. Прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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В администрации США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса к 1 июня до трёх тысяч погибших в день, пишет
 The New York Times со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.
Life.ru13:32

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Общество

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
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Политика

Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине

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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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Здоровье

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Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
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Общество

Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня

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Происшествия

В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива

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Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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Экономика

Дворкович: экономический кризис только начинается

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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
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