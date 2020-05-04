с чего всё началось

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа. Прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,3K

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 869

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 138

Общество Муфтий Дагестана переболел коронавирусом Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев с семьей восстанавливается после перенесенного коронавируса. 9

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 2,2K

Здоровье Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19 Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме. 16

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 21

Общество Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,3K

Политика 120 тысяч смертей: Зеленский озвучил цену моментальной отмены карантина По его словам, еслизавтра Украина вернется к привычной жизни — это потенциально плюс 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года. 1

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Армия и оружие Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота. 1

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 121

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 54

Экономика Дворкович: экономический кризис только начинается Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. 132

Общество В Китае выпустили мультфильм о коронавирусе и реакции США Короткометражный анимационный фильм в стиле LEGO, в котором описываются действия китайских властей во время и после эпидемии коронавируса, а также реакция Вашингтона, был опубликован 30 апреля китайским государственным агентством Синьхуа. 2