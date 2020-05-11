Стоимость сорта Brent приближается к $30 за баррель.

Нефть дорожает на бирже после снижения в среду

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