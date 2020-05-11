Энергетика
Эхо МосквыНефть дорожает на бирже после снижения в среду
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Комментарии
Общество
Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова после госпитализации впал в кому
Ранее сообщалось, что отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали с пневмонией в Москве.
NewInform 02:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Футбол
Паредес рассказал о близости к смерти в аварии
Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о том, как едва не погиб в аварии.
ProstoProSport 05:41
Энергетика
МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.
ТАСС 04:03
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.
РИА Новости 00:28
Происшествия
Следствие по делу Бойко-Великого завершено
Дело о растрате Басманный районный суд 20 июня прошлого года арестовал Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в феврале этого года) и бывшую управляющую московского филиала банка "Кредит экспресс" Елену Чуеву.
ТАСС 05:59
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
Футбол
Семин может остаться в «Локомотиве»
Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.
Vprognoze.ru 06:33
Общество
Мэрия Екатеринбурга пожалуется на эко-активистов в ФСБ
Добавим, активное участие в защите парка принимает группа активистов «Парки и скверы», которая стала одной из ведущих сил в прошлогоднем противостоянии вокруг сквера о Театра драмы.
Европейско-Азиатские новости 05:57
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 04:34
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подать заявку на выплаты на детей
Напомним, 11 мая Владимир Путин заявил о том, что семьям с детьми от 3 до 15 лет в связи с пандемией коронавируса положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Мир новостей 04:33
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Политика
Галочка, ты сейчас умрешь! Почему голосование через почту и «Госуслуги» уничтожит выборы в России
Законопроект о возможности интернет-голосования (и даже голосования по почте) принят Госдумой.
Новая газета вчера в 14:16
Происшествия
В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:37
Здоровье
Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Если пациент, который контактировал с зараженными коронавирусом, нуждается в процедурах диализа, ему необходимо немедленно сообщить об этом в диализный центр и выполнять инструкции персонала.
РБК 05:24