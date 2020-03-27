Коронавирус
Экономика сегодняСША лидируют по количеству зараженных коронавирусом в мире
Соединенные Штаты Америки занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом нового типа. Подвержденных случаев инфицирования в США достигло свыше 83,3 тыс. человек.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Энергетика
Китай закупил у России рекордный объем нефти
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Собянин рассказал о временном ограничении работы ресторанов и парков
В длинные выходные дни с 28 по 5 апреля в столице будет прекращены деятельность всех общедоступных ресторанов и кафе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.
Общество
В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу
Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
Происшествия
В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом
На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
Происшествия
106-летняя москвичка отправлена в клинику с подозрением на коронавирус
106-летняя москвичка Елена Пурре госпитализирована в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.
Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Общество
Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад
Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, далее идет спад эпидемии при условии соблюдения карантина, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.