Коронавирус
РБКСША вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.
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Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева
Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.
Происшествия
Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей
Общество
Глава Хакасии летел в одном самолёте с заболевшей коронавирусом
Абакан, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов, летевший в одном самолёте с женщиной, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, принял решение о самоизоляции.
Армия и оружие
25 военных заразились коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на борту авианосца «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом нового типа.
Политика
Италия не согласилась подписаться под решением саммита ЕС
Рим, 26 марта 2020, 22:30 — REGNUM Документ, составленный по итогам саммита ЕС, не одобрили итальянские власти, сообщает 26 марта ANSA.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Наука
Перемещение видов к полюсам вызывает нагрев океана
Исследователи обнаружили, что повышение температуры океана влечет серьезные изменения в размерах популяций морских видов, а также среде их обитания.
Общество
Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта
Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Здоровье
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о лечении от коронавируса
Госпитализированный с коронавирусом COVID-19 в больницу в Коммунарке пациент рассказал o том, как проходит его лечение.
Космос
Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов
Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.
Общество
У Льва Лещенко начался отек легких
У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Религия
В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге
Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.
Происшествия
Чемпион UFC задержан за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия
Происшествия
В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме
В Екатеринбурге, по предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
Происшествия
В Кузбассе выявили пятерых нарушителей режима самоизоляции
В Кузбассе полицейские выявили пятерых нарушителей режима самоизоляции.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Общество
Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями
Министерство обороны России построит до 15 мая 16 военных инфекционных центров. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Здоровье
Это миф, что коронавирус не трогает детей и подростков
Научные и медицинские специалисты проанализировали более 70 000 случаев заболеваний новым коронавирусом COVID-19 и установили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по одному проценту от общего числа инфицированных.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Технологии
В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов
Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.