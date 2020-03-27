США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.

Шоу-бизнес Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.

Общество Глава Хакасии летел в одном самолёте с заболевшей коронавирусом Абакан, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов, летевший в одном самолёте с женщиной, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, принял решение о самоизоляции.

Наука Перемещение видов к полюсам вызывает нагрев океана Исследователи обнаружили, что повышение температуры океана влечет серьезные изменения в размерах популяций морских видов, а также среде их обитания.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Здоровье Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Космос Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.

Общество У Льва Лещенко начался отек легких У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Религия В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

Здоровье Это миф, что коронавирус не трогает детей и подростков Научные и медицинские специалисты проанализировали более 70 000 случаев заболеваний новым коронавирусом COVID-19 и установили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по одному проценту от общего числа инфицированных.

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