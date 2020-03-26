Лидером остается Китай — 81 782 случая заражения за все время. На втором месте Италия — 80 589 зараженных. UPD по состоянию на 01:10 по московскому времени: По данным университета Джонса Хопкинса, США также вышли на первое место по количеству зараженных в мире — 82 404 человек.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Общество Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Экономика В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.

Экономика Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.

Общество Роструд проконтролирует соблюдение нерабочей недели Роструд проконтролирует соблюдение работодателями режима выходных дней у сотрудников с 30 марта по 3 апреля.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.

Происшествия В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Единоборства Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, обозначил сумму, которую запросил за бой с Александром Емельяненко, а также гонорар, предложенный ему за данный поединок представителями телеканала РЕН ТВ.

Экономика Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.

Шоу-бизнес Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачёвой В интервью журналистам «Собеседника» Андрей Разин рассказал, что о нефтяном бизнесе Примадонны, Киркорова и ряда других отечественных знаменитостей, имена которых пока не хочет озвучивать, он узнал во время поездки в Нефтеюганск.

Происшествия МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Политика Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Технологии Биолог рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом Пока ученым неизвестно, как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.