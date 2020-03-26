Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Лидером остается Китай — 81 782 случая заражения за все время. На втором месте Италия — 80 589 зараженных. UPD по состоянию на 01:10 по московскому времени: По данным университета Джонса Хопкинса, США также вышли на первое место по количеству зараженных в мире — 82 404 человек.
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Число заражений коронавирусом в США достигло 85 505

RT на русскомвчера в 22:36

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных коронавирусом

РЕН ТВвчера в 17:22

NYT: США заняли первое место в мире по случаям COVID-19

Газета.Ruвчера в 18:15

США отобрали у Китая лидерство по числу зараженных коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 18:11

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:43

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

Российская газетавчера в 17:32

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 18:53
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Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Общество

Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию

«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 16:27
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Экономика

В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
RT на русском вчера в 19:37
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости вчера в 17:23
Общество

Роструд проконтролирует соблюдение нерабочей недели

Роструд проконтролирует соблюдение работодателями режима выходных дней у сотрудников с 30 марта по 3 апреля.
Mockva.ru вчера в 18:15
Армия и оружие

В России почти закончены испытания элементов системы С-500

Испытания различных элементов ЗРК С-500 завершаются в России, заявил генеральный директор «Конструкторского бюро специального машиностроения» Владимир Долбенков 26 марта, сообщает журнал «Оборона России».
Красная весна вчера в 02:48
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь 25 марта в 14:59
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ведомости вчера в 11:31
Единоборства

Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, обозначил сумму, которую запросил за бой с Александром Емельяненко, а также гонорар, предложенный ему за данный поединок представителями телеканала РЕН ТВ.
FightTime.ru вчера в 10:02
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости вчера в 01:53
Экономика

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru вчера в 03:02
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о нефтяном бизнесе Аллы Пугачёвой

В интервью журналистам «Собеседника» Андрей Разин рассказал, что о нефтяном бизнесе Примадонны, Киркорова и ряда других отечественных знаменитостей, имена которых пока не хочет озвучивать, он узнал во время поездки в Нефтеюганск.
OAnews 25 марта в 09:15
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс вчера в 07:18
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Футбол

Коста нарушил самоизоляцию. Президент «Ювентуса» примет решение о его будущем

Президент «Ювентуса» Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Косты, а также других игроков клуба, которые покинули Италию во время пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 23:41
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос вчера в 03:29
Технологии

Биолог рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом

Пока ученым неизвестно, как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.
Известия вчера в 23:24
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Театры

Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом

RuNews24.ru 25 марта в 02:20
Происшествия

Россиянин угнал машину со спящим внутри хозяином

В Горно-Алтайске преступник угнал автомобиль со спящим внутри хозяином. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

Более 500 нарушителей карантина привлекли к ответственности

Более полутысячи человек, которые нарушили карантин по коронавирусу, привлекли к ответственности.
ТВ Центр вчера в 09:44
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Энергетика

Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.ру вчера в 08:41
Общество

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Evo-rus.com вчера в 17:05
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

Как стало известно, для дезинфекции своего смартфона от коронавируса подойдут обычные этиловый или изопропиловый спирт, перекись водорода или гипохлорит натрия.
Evo-rus.com 25 марта в 14:28
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