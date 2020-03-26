Коронавирус
Lenta.ruСША стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Лидером остается Китай — 81 782 случая заражения за все время. На втором месте Италия — 80 589 зараженных. UPD по состоянию на 01:10 по московскому времени: По данным университета Джонса Хопкинса, США также вышли на первое место по количеству зараженных в мире — 82 404 человек.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Игры
Поставки физических копий Resident Evil 3 Remake могут задержаться из-за коронавируса
Capcom сообщила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Здоровье
Обращение вице-мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с ситуацией по коронавирусу
На сегодня ситуация такова, что во всем мире распространение коронавируса идет стремительно.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Политика
Путин предложил странам G20 «вычистить политическую шелуху» санкций
Среди общих для G20 мер борьбы с кризисом Владимир Путин предложил зарубежным коллегам создать под эгидой МВФ специальный фонд, который бы обеспечил доступ к финансированию для стран, которые сильно пострадали от эпидемии коронавируса и при этом испытывают потребности в ресурсах.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Общество
МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
Происшествия
В Китае от хантавируса скончался мужчина
В Китае скоропостижно скончался мужчина, инфицированный вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам
Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.