Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportСША стали лидером по числу заражений коронавирусом

США выгли на первое место во всем мире по подтвержденным официально случаям заражения коронавирусом, опередив Китай, ставший очагом распространения COVID-19, сообщает New York Times.
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Число заражений коронавирусом в США достигло 85 505

RT на русскомвчера в 22:36

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:43

NYT: США заняли первое место в мире по случаям COVID-19

Газета.Ruвчера в 18:15

США отобрали у Китая лидерство по числу зараженных коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 18:11

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

ТАССвчера в 18:53

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

Российская газетавчера в 17:32

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных коронавирусом

РЕН ТВвчера в 17:22
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Армия и оружие

Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами

Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Длинные выходные в марте не приведут к сокращению майских праздников

Выходные продлятся неделю - с 30 марта по 5 апреля. Заработная плата для трудящихся, согласно указу президента, будет сохранена.
Астрахань FM вчера в 04:29
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 25 марта в 15:31
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

В России штраф за нарушение карантина увеличат до миллиона рублей

Правительство России предложило Госдуме увеличить штраф за нарушение карантина в десятки раз.
Северпост вчера в 14:26
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Футбол

ВОЗ назвала матч Лиги чемпионов ускорителем распространения коронавируса

Вальтер Риккарди, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Италии, выразил мнение, что матч «Аталанты» и «Валенсии» в плей-офф Лиги чемпионов стал «ускорителем» распространения коронавируса в Ломбардии.
Матч ТВ вчера в 22:49
Общество

Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.
Правда УрФО вчера в 08:42
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Политика

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 01:59
Здоровье

Врачи рассказали главе Самарской области, насколько опасен коронавирус

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прошедший четверг, 26 марта, побывал в тольяттинском «Медгородке», где сейчас находятся семеро пациентов с диагностированным коронавирусом.
Pro Город Самара 01:34
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском 25 марта в 12:09
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Известия вчера в 23:11
Общество

Борис Акунин заболел коронавирусом

63-летний писатель Григорий Чхартишвили, публикующий романы под псевдонимом Борис Акунин, рассказал у себя в фейсбуке, что заразился коронавирусом.
Полит.ру вчера в 10:57
Космос

Самый старый российский спутник выведен из эксплуатации

Хакасия-Информ 00:14
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Вечерняя Москва 25 марта в 06:52
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

Вахтовиков, которым нужна госпитализация из-за контактов с больным коронавирусом, вывезли с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым".
РИА Новости 01:49
Хоккей

Овечкин: «хотелось бы забить 50 голов, но безопасность важнее»

Напомним, что в текущем сезоне Овечкин забросил 48 шайб. НХЛ объявила о паузе в сезоне 12 марта.
ГЛАС.RU вчера в 23:19
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 25 марта в 08:19
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