Коронавирус
ProstoProSportСША стали лидером по числу заражений коронавирусом
США выгли на первое место во всем мире по подтвержденным официально случаям заражения коронавирусом, опередив Китай, ставший очагом распространения COVID-19, сообщает New York Times.
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Армия и оружие
Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Экономика
Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Общество
Длинные выходные в марте не приведут к сокращению майских праздников
Выходные продлятся неделю - с 30 марта по 5 апреля. Заработная плата для трудящихся, согласно указу президента, будет сохранена.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
В России штраф за нарушение карантина увеличат до миллиона рублей
Правительство России предложило Госдуме увеличить штраф за нарушение карантина в десятки раз.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Футбол
ВОЗ назвала матч Лиги чемпионов ускорителем распространения коронавируса
Вальтер Риккарди, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Италии, выразил мнение, что матч «Аталанты» и «Валенсии» в плей-офф Лиги чемпионов стал «ускорителем» распространения коронавируса в Ломбардии.
Общество
Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Политика
Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Врачи рассказали главе Самарской области, насколько опасен коронавирус
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прошедший четверг, 26 марта, побывал в тольяттинском «Медгородке», где сейчас находятся семеро пациентов с диагностированным коронавирусом.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Общество
Борис Акунин заболел коронавирусом
63-летний писатель Григорий Чхартишвили, публикующий романы под псевдонимом Борис Акунин, рассказал у себя в фейсбуке, что заразился коронавирусом.
Космос
Самый старый российский спутник выведен из эксплуатации
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Происшествия
На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым
Вахтовиков, которым нужна госпитализация из-за контактов с больным коронавирусом, вывезли с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым".
Хоккей
Овечкин: «хотелось бы забить 50 голов, но безопасность важнее»
Напомним, что в текущем сезоне Овечкин забросил 48 шайб. НХЛ объявила о паузе в сезоне 12 марта.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.