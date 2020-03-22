Коронавирус

РБКРБКСША стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии. Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тыс. человек.
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США заняли третье место в мире по количеству заражений коронавирусом

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США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

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США вышли на третье место по числу заразившихся коронавирусом

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В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

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Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
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На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
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УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолёта

Ульяновский автозавод разместил в социальных сетях уникальные фотографии вспомогательной установки для запуска авиационных двигателей, построенной на базе «Буханки» в 1970-е годы.
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

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Песни «Евровидения 2020» не смогут поехать на «Евровидение 2021»

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Собянин: метро не закроют из-за коронавируса

В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
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Происшествия

Пьяный водитель на каршеринге протаранил ограждение на Красной площади

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Энергетика

Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году

С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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Киселев призвал ввести армейское патрулирование в рамках карантина

Журналист Дмитрий Киселев считает необходимым введение в России армейского патрулирования для обеспечения жесткого карантина с целью борьбы с распространением коронавируса, об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Steam обновил рекорд по одновременному количеству игроков

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Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания

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Нападение пассажирки на водителя такси в Тюмени попало на видео

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Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
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