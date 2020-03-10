Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта университета Джонса Хопкинса. По данным на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения.
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США вышли на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом

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США догнали Испанию по числу зараженных коронавирусом

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США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

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США вышли на третье место в мире по числу заражений COVID-2019

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США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

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США вышли на третье место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:10

США оказались на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом

Взгляд.рувчера в 20:45
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 20 марта в 16:52
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Футбол

«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина

Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
ГЛАС.RU вчера в 06:28
Общество

Коронавирус на Украине: город Черновцы закрывают бетонными блоками

Киев, 21 марта 2020, 11:45 — REGNUM Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился закрыть город из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 04:45
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:02
Политика

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье

Назван пищеварительный симптом нового коронавируса

Live24 вчера в 02:40
Биатлон

Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Sports.ru вчера в 12:53
Происшествия

Москвичка получила в солярии 80% ожога тела

Эхо Москвы вчера в 07:30
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК вчера в 14:59
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Авто

Новый Nissan Qashqai станет гибридным

В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.
Автоновости дня 20 марта в 03:42
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в мире составило 307 277, 13 048 человек скончались.
RT на русском 00:00
Технологии

Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19

Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
Красная весна 20 марта в 14:15
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
ТАСС вчера в 21:14
Происшествия

Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова

Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
News.ru вчера в 10:09
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Тюменская линия 20 марта в 05:03
Общество

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru вчера в 16:44
Политика

Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
ФАН вчера в 08:32
Космос

НАСА просит общественность разработать датчики для ровера, который отправится на Венеру

V-kosmose.com 19 марта в 08:20
Политика

Турция из-за коронавируса приостановит авиасообщение с 46 странами

Пока не уточняется, каких именно стран коснётся запрет.
62инфо вчера в 09:16
Здоровье

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Кино

Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Kinonews.ru 20 марта в 16:14
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Российская газета вчера в 03:05
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 вчера в 01:11
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 20 марта в 13:56
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