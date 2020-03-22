Коронавирус
Lenta.ruСША стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса. По данным на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения.
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Политика
В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса
В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Политика
ЦИК увеличит время досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию с трёх до семи дней, сообщила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
Футбол
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом
Бельгийский полузащитник китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Авто
Стартовали продажи нового Volkswagen Jetta VS7
Обновленный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 стал доступным для заказов еще в январе, с сегодняшнего дня автомобиль поступил в продажу.
Общество
В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Происшествия
Названа причина ДТП в Тамбовской области
По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Наука
Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Культура
Телепроект «Открытый музей» стартует на «Культуре»
О старте телевизионного проекта «Открытый музей» для ценителей искусства и вообще всех телезрителей объявил телеканал «Культура» 21 марта в своем эфире.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Музыка
Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»
На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Экономика
Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт
Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
Шоу-бизнес
Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков
Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Происшествия
Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы
Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
Армия и оружие
National Interest назвал единственный недостаток Ту-160
The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Происшествия
Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Транспорт
Все международные рейсы в Пекин будут перенаправлены в другие города
Все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, с 23 марта будут перенаправлены в 12 других городов Китая в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, следует из заявления управления гражданской авиации КНР.
Общество
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.