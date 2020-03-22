США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса. По данным на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения.

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

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