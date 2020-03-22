Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса. По данным на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения.
Читать в источнике
Комментировать406

Подробнее о событии

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:02

США оказались на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом

Взгляд.рувчера в 20:45

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

ТАССвчера в 21:54

США вышли на третье место в мире по числу заражений COVID-19

RT на русскомвчера в 21:41

США вышли на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом

Известиявчера в 21:30

США вышли на третье место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:10

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

РБКвчера в 22:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна вчера в 15:16
Политика

ЦИК увеличит время досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию с трёх до семи дней, сообщила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 20 марта в 04:50
Футбол

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом

Бельгийский полузащитник китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 01:10
Авто

Стартовали продажи нового Volkswagen Jetta VS7

Обновленный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 стал доступным для заказов еще в январе, с сегодняшнего дня автомобиль поступил в продажу.
Faktom 20 марта в 03:09
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости вчера в 09:32
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Профиль вчера в 21:30
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
Общество

Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Известия 00:30
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Происшествия

Названа причина ДТП в Тамбовской области

По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Газета.Ru 02:57
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 20 марта в 11:11
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Культура

Телепроект «Открытый музей» стартует на «Культуре»

О старте телевизионного проекта «Открытый музей» для ценителей искусства и вообще всех телезрителей объявил телеканал «Культура» 21 марта в своем эфире.
Красная весна вчера в 07:57
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Музыка

Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»

На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Мурманский вестник 20 марта в 09:08
Экономика

Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт

Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
iReactor 02:27
Шоу-бизнес

Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков

Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Суть событий 02:32
Происшествия

Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы

Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

National Interest назвал единственный недостаток Ту-160

The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Российская газета 03:08
Происшествия

Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Экспресс газета вчера в 07:32
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Транспорт

Все международные рейсы в Пекин будут перенаправлены в другие города

Все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, с 23 марта будут перенаправлены в 12 других городов Китая в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, следует из заявления управления гражданской авиации КНР.
РИА Новости 02:56
Общество

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия 20 марта в 21:49
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
ещё по теме
Главное