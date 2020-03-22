Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии. Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тыс. человек.

Политика Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу "Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.

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