Коронавирус

РБКРБКСША стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии. Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тыс. человек.
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