Энергетика
Экономика сегодняСША стоят на пороге краха индустрии сланцевой нефти
Производители легкой нефти ждут ухудшения ситуации на рынке, более ста компании могут обанкротиться в ближайшее время. Кризис в индустрии добычи сланцевой нефти мог проявиться в 2021 году, подобного исхода ждали американские аналитики.
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Политика
Владимир Путин обратится к россиянам
Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию.
ТИА 04:13
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:29
Технологии
Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Армия и оружие
Минобороны РФ обнародовало секретные документы военных лет
Новый мультимедийный раздел «В первые дни Великой Войны» открыт на сайте российского оборонного ведомства к годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года — Дню памяти и скорби.
Парламентская газета 17:01
Общество
Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram
Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Космос
Российский телескоп ART-XC нашел новые звезды в Галактике
Карты в "жестком" рентгеновском диапазоне прежде были сделаны обсерваторией RXTE NASA и на борту МКС при помощи японского прибора MAXI, но их четкость была меньше.
Утро.ru 07:28
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
Путин объяснил, почему был вынужден написать статью о Второй мировой
Президент России Владимир Путин объяснил, для чего он написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest.
ТК Звезда 15:04
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
Политика
Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан
В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Ведомости 10:57
Футбол
Тиаго Силва может перейти в «Фиорентину»
Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва может вернуться в Италию, где ранее он выступал за «Милан».
Бомбардир.ру 15:45
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Футбол
«Реал» — «Валенсия»: судья отменил гол гостей после видеопросмотра
Главный арбитр матча «Реал» — «Валенсия» (0:0, первый тайм) отменил гол гостевой команды.
Чемпионат 16:32
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
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Политика
Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за то, что он нанес первый за время пандемии визит в Белград.
РИА Новости 07:09
Киберспорт
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Bookmaker-ratings.ru 09:10
Футбол
«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»
Не совсем понимаю, когда говорят, чтобы «Ростов» приехал в «Сочи» на игру.
Vprognoze.ru 14:32
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12