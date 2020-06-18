Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСША стоят на пороге краха индустрии сланцевой нефти

Производители легкой нефти ждут ухудшения ситуации на рынке, более ста компании могут обанкротиться в ближайшее время. Кризис в индустрии добычи сланцевой нефти мог проявиться в 2021 году, подобного исхода ждали американские аналитики.
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США стоят на пороге краха индустрии сланцевой нефти

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Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи

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Reuters: США могут летом нарастить добычу сланцевой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:16, Ашберн
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