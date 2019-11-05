США начали строительство двух военных баз в богатом нефтью районе Сирии. Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, новые базы строятся на месте дислокации 113 бригады сирийских войск ПВО на севере провинции Дейр-эз-Зор и в районе Аль-Сур.

США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии

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